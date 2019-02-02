هذه تكلفة ولادة ميغان ماركل لطفلها الأوّل

متابعة بتجــــــــــــــرد: طلب جناح الولادة في مستشفى “سانت ماري” في غرب لندن من موظفيه تجنب أخذ عطلة في شهر نيسان، ما أثار الأقاويل بأن الطفل الأول للأمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل سيولد فيها.

وبحسب موقع Daily Mail البريطاني، كشفت الدوقة الشهر الماضي أن موعد مجيء طفلها للعالم سيكون في شهر نيسان على الأغلب، وللعائلة الملكية تاريخ طويل في الولادة في هذا المستشفى، حيث وُلد فيها الأمير هاري نفسه، وأولاد الأمير ويليام الثلاتة. وتشير التعليمات إلى الموظفين في المستشفى إلى أن ماركل ستحذو حذو ميدلتون، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن جنس المولود على الرغم من تقدّم الأخيرة في حملها.

أمّا سعر الجناح الذي ستلد فيه الدوقة طفلها الأوّل والمكوّن من غرفتين، فيبدأ بتكلفة 7500 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة (ما يقارب 9 آلاف و880 دولاراً أميركياً)، وأي ليلة إضافية تبلغ تكلفتها 1175 إسترليني.

ويشترط الجناح إيداع مبلغ 7075 جنيه إسترليني للولادة الطبيعة أو 9785 جنيها إسترلينيا للقيصرية.

يُذكر أن السيدة البريطانية التي تتمتع بخدمات الصحة الوطنية لا تضطر إلى دفع أي مبلغ مالي نظير الولادة، أما من لا يتمتعن بالخدمات فتبدأ أسعار الولادة من 1300 جنيه إسترليني.