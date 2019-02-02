دارين حمزة في مسلسل تركي.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: ستشارك الممثلة دارين حمزة في مسلسل “عروس بيروت” وهو النسخة العربية للمسلسل التركي الشهير “عروس اسطنبول”. ووصلت أخيراً إلى اسطنبول للبدء بتصوير مشاهدها في المسلسل.
وسيجمع هذا العمل الدرامي نخبة من الممثلين، منهم: التونسي ظافر العابدين واللبنانيين والسوريين كارمن بصيص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد، جاد أبو علي، ميا سعيد، مي صايغ، أيمن عبد السلام، علاء علاء الدين وغيرهم ايضاً. وتتحفظ شركة الإنتاج حتى الآن عن الإعلان عن اسم المخرج التركي الذي ينفذ العمل.
وسيمتد التصوير لسبعة أشهر في اسطنبول مع فريق العمل التركي، وتمّ الاستقرار على بعض المواقع في لبنان وتركيا للتصوير فيها.
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