محمد عبده يفتتح "فبراير الكويت" وحيداً!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يلتقي 13 نجماً عربياً في الكويت هذا العام ابتداءً من الأول من فبراير، في سلسلة حفلات ترعاها وتنظّمها شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، تحت عنوان "ليالي فبراير الكويت"، على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

تمّ تنظيم 7 حفلات غنائية، بمعدل حفلين كل أسبوع، يومَي الخميس والجمعة، فيما يُطلّ "فنان العرب" محمد عبده بمفرده، وذلك في 1 فبراير في حفلٍ غنائيّ مميّز يُقدّم خلاله أغنيات جديدة وأخرى قديمة.

وتستمرّ سهرات "فبراير الكويت" مع عبدالله الرويشد وشيرين عبدالوهاب، رابح صقر ونبيل شعيل، ماجد المهندس ونجوى كرم، مطرف المطرف وأصالة، حسين الجسمي وأنغام، لتكون ليلة الختام في 22 فبراير مع الفنانَين عبادي الجوهر ونوال الكويتية.