الجماهير تحاصر ماغي بوغصن في الاردن

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Feb 02, 2019
خطفت النجمة ماغي بو غصن الانظار، أمس الجمعة، 1 شباط الحالي، خلال حضورها العرض الاول لفيلم “تايم اوت” في سينما “تاج” في عمان.
ماغي وصلت الى الأردن برفقة زوجها المنتج جمال سنان والممثلين وسام صباغ ووسام سعد المعروف بـ “أبو طلال”، والتقوا بالجمهور الذي أتى لحضور العرض الاول للفيلم ضمن اجواء رائعة مليئة بالمحبة.
وحاصرت الجماهير ماغي بو غصن التي التقطت الصور معهم وتحدثت اليهم ضمن اجواء مميزة جداً.
كالعادة، خصّت ماغي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور عديدة وفيديوهات من أجواء اللقاء، وكتبت: “الأردن دائماً مختلفة.. محبتكم ما بتنوصف.. أحبكم”.
نذكر ان فيلم “تايم اوت” سبق وتم اطلاقه في لبنان وسوريا والامارات، وهو من كتابة كلود صليبا، اخراج رامي حنا وانتاج “ايغل فيلمز”. ويضم باقة من الممثلين نذكر منهم ماغي بو غصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، وسام سعد وغيرهم.
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