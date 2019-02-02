ديانا كرزون: تلقيت عروضًا لزواج سري وعرفي.. وتؤكد: سأعتزل بهذه الحالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، بأنها تبلغ من العمر 35 عامًا، ولا تخجل من الإعلان عن ذلك، كما يبلغ وزنها حاليًا 61 كيلوغراما، بعد أن كان 87 كيلوغراما قبل خضوعها لعملية جراحية لانقاص الوزن الزائد.

وأضافت ديانا في تصريحات تلفزيونية، إنها ترغب في الزواج من خارج الوسط الفني، معلنة عن استعدادها لاعتزال الفن من أجل حياه زوجية مستقرة.

وتحدثت في هذا السياق: "أنا بتمنى أتزوج من خارج الوسط.. ومستعدة أعتزل من أجل الزواج.. وأنا كنت في علاقة مع أحد الأشخاص ووصلت معاه لنقطة قد ما هو صار يتحجج.. فأنا قولتله إيش بدك أعتزل.. أنا بعتزل مشانك لأن الفن ما راح يدوم لي.. هيدوم لي شي واحد عيلتي وزوجي وولادي".

وكشفت الفنانة الأردنية عن تلقيها عروضًا كثيرة للزواج من بينها شخصيات مهمة، إلا أنها رفضتها؛ لأنها كانت جميعها عرفيا أو بالسر، فلا تقبل هذه النوعية من الزواج.

وقالت: "أنا ما بدي أتزوج عشان أطلق مع إنه صحيتلي كتير فرص زواجات من أشخاص مهمين جدا في السر وفي عرضوا علي مسيار وعرفي.. فرفضت لأني مش مضطرة أتزوج بهذه الطريقة.. وأنا إيش ناقصني عشان ما أتزوج علنًا".

وسبق أن وجّهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون نصيحةً إلى جمهورها ومحبيها دعتهم فيها للتخلّص من كل العلاقات التي تؤذيهم نفسيًّا وصحيًّا.

وشاركت "كرزون" جمهورها عبر صفحتها على "إنستغرام" بصورة لها أرفقتها بتعليق تقول فيه:"تخلصوا من كل العلاقات التي تؤذيكم، نفسيًا وصحيًا، واختموها بلا تردد.. فالعلاقات تتعوض ولكن الصحة لا تعوض".