أندريا بوتشيلي يغني بإطلالة سعودية في مهرجان "شتاء طنطورة"

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أحيا الفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي لأول مرة حفلاً ضمن فعاليات "مهرجان شتاء طنطورة" بمحافظة العلا في السعودية بإطلالة فريدة، إذ اردتدى الغترة السعودية البيضاء تعبيراً عن تفاعله مع المكان وامتناناً لحرارة استقباله.

وأدى بوتشيلي بمرافقة أكثر من 140 عازفاً ومؤدياً، ضمن الفرقة الموسيقية، 10 مقطوعات وأغانٍ، حيث كانت البداية بالموسيقى الكلاسيكية الشهيرة، التي منحت الفنان الإيطالي شهرته منذ عام 1994، وتعزز فيها ذلك الحضور بدعم أحد أعمدة الفن الأوبرالي لوتشيانو بافاروتي.

وشارك الفنان، الذي يعد اليوم أهم أوبرالي، وأعاد وهج الموسيقى الكلاسيكية لتتربع مجدداً في قائمة الجماهيرية؛ الحضور روائعه في جزء الحفل الثاني التي اتسم بأغانيه وإصداراته الأكثر شعبية، ومنها ما تم غناؤه وعرضه ضمن أفلام عدة، وأبرز ما تم غناؤه تسجيلاً في الألبومات الـ(15) التي انفرد بها للفن الكلاسيكي، علاوة على ألبومات أخرى للأغاني التي امتزجت بجاذبية شعبية.