شكرا لقرائتكم خبر عن على خشبة المسرح.. محمد هنيدى يحتفل بعيد ميلاده وسط الجمهور..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد هنيدى بعيد ميلاده أمس فى كواليس مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، وسط فريق عمل مسرحيته التى تقام على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر.

ونشر المخرج مجدى الهوارى، صوراً من جانب الاحتفال الذى احتفل به على خشبة المسرح وسط الجمهور، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى الذى ضم الكثير من النجوم مثل بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف.



هنيدى يحتفل بعيد ميلاده هنيدى يحتفل بعيد ميلاده

ويعود هنيدى لخشبة المسرح بعد غياب طويل بمسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشاركه فى البطولة كل من الفنان الكوميدى بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندى موسى وسامية الطرابلسى.

هنيدى

هنيدى

جانب من الاحتفال

الهوارى فى عيد الميلاد

هنيدى يحتفل على خشبة المسرح