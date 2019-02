إيرادات الجمعة.. "Aquaman" يحافظ على الصدارة و"Glass" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، على وجوده في صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، وحقق أمس الجمعة 1 فبراير إيراد بلغ 353 ألفًا و867 جنيهًا.

احتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، بعدما حقق أمس إيراد قُدر بـ 346 ألفًا و562 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 218 ألفًا و58 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم " Serenity" بطولة Matthew McConaughey بعد تحقيقه 75 ألفًا و865 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم A Dog's Way Home بعدما حقق 57 ألفًا و446 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم " Replicas" بطولة Keanu Reeves، ووصلت إيراداته أمس 56 ألفًا و510 جنيهات، وجاء في المركز السابع فيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 49 ألفًا و580 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم Mary Queen of Scots بطولة Saoirse Ronan، بعد تحقيقه 38 ألفًا و789 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Spider- Man"، وحقق 27 ألفًا و725 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Ralph Breaks The Internet" بعد تحقيقه 21 ألفًا و377 جنيهًا.