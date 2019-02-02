محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 7 أفلام، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الجمعة 1 فبراير، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 3 ملايين و798 ألفًا و514 جنيهًا. وكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الخميس.. "نادي الرجال السري" يقترب من 3 ملايين و"عمر خريستو" بالمركز الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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