بالفيديو.. كليب "حبه جنة" لشيرين يتجاوز الـ 642 ألف مشاهدة على الـ يوتيوب

كتبت - إيمان محمد

تجاوز كليب "حبه حنة" للمطربة شيرين عبدالوهاب، حاجز الـ 642 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحه أمس على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن شاركها فى تصوير الكليب زوجها المطرب حسام حبيب وهو من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويذكر أنه كانت المطربة شيرين عبدالوهاب طرحت فى أكتوبر الماضي، ألبومها الغنائى الجديد "نساي" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وضم عدد من الأغانى، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.