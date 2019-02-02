بالفيديو.. فضل شاكر يطرح أغنية "حبيتك"

كتبت - إيمان محمد طرح المطرب فضل شاكر، أغنية جديدة تحمل اسم "حبيتك"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن "حبيتك" كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة. يذكر أن آخر أعمال الفنان فضل شاكر أغنية "مع السلامة" والتي حققت نجاحًا كبيرًا عقب طرحها كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة، ووتريات يحي الموجي، ومكس ياسر أنور.

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