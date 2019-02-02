كتبت - إيمان محمد بدأ المخرج أحمد صالح، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "أبو جبل"، اليوم السبت، ومن المقرر عرض العمل خلال السباق الرمضاني المقبل. السباق الرمضاني المقبل. ويذكر أن مسلسل "أبو جبل" إخراج أحمد صالح، تأليف محمد سيد بشير، إنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد.

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء تصوير "أبو جبل" لعرضه في السباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.