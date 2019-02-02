شاهدوا كيف كانت حياة محمد وزيري قبل وجود هيفا وهبي في حياته وبعدها!

كتب امير فتحي في السبت 2 فبراير 2019 11:27 صباحاً -

يحرص ​محمد وزيري​ مدير اعمال النجمة ​هيفا وهبي​ دائما على التعبير عن حبه لها، حيث انها نشر صورة لها عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قالا: “قبل هيفا كانت حياتي كده (مع وجه حزين)…. وبعد ما دخلت حياتي بقت كده (مع قلب ووجه فرح).

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين يتمنون لنجمتهم السعادة الدائمة.



