تذاكر مجانية مدى الحياة لحفلات بيونسيه وجاي زي.. بشرط واحد

متابعة بتجـــــــــــــرد: أطلقت النجمة الأميركية بيونسيه مسابقة تعدّ “حلمًا” لكلّ عشاقها، اذ قررّت أن تمنح أحد معجبيها فرصة الفوز بتذاكر مجانية لدخول حفلاتها وحفلات زوجها جاي زي الموسيقية مدى الحياة… انما بشرط واحد.

فقد كشفت بيونسيه من خلال منشور المسابقة على انستغرام شرط الفوز الغريب، وهو اتباع حمية نباتية كاملة تحت إشراف مدربها الشخصي ماركو بورخيس، ضمن مشروع التغذية “غرين برنت نيوتريشن”، لمدة 22 يومًا.

يذكر أن مشروع “غرين برنت نيوتريشن” أسسه مدرب بيونسيه الشخصي للحدّ من الأضرار البيئية من خلال اتباع حمية نباتية مع خطة لممارسة التمارين.

ودعمًا لمدرّبها تعهدّت النجمة العالمية بحصول الفائز الملتزم بهذا المشروع على تذكرتين لحفلة واحدة سنويًا من جولاتها الغنائية مع جاي زي على مدى 30 عامًا.