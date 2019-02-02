متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد مشاركة دوق ودوقة كامبريدج ويليام كيت ميدلتون بإفتتاح أول متحف للتصميم في مدينة دندي في اسكتلندا، خرج الثنائي الملكي لتحية الحشود التي تواجدت لرؤيته.
وأمسكت طفلة صغيرة ترتدي معطفاً وردياً خصلة من شعر كيت ميدلتون، وبدلاً من إبعاد الطفلة، تجاوبت كيت مع الطفلة سامحة لها بملامسة شعرها.
وكانت كيت ترتدي فستاناً بنقشة المربعات باللونين الكحلي والأخضر نسّقته مع حذاء ذي كعب عالٍ أسود اللون.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما فعلته كيت ميدلتون عندما أمسكت طفلة بشعرها – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.