الموت يخيّم على أسرة اللاعب كريستيانو رونالدو

متابعة بتجـــــــــــــرد: أفادت وسائل إعلام غربية أن والد عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد تُوفي في بلده الأم عن عمر 70 عاماً.

وقد عانى والد جورجينا البالغة من العمر 25 عاماً من مضاعفات مرتبطة بسكتة دماغية أصيب بها منذ عامين ونصف.

ووفق مصادر مقرّبة من نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، توجّهت حبيبة كريستيانو رونالدو إلى الأرجنتين لتكون بجانب عائلتها في هذا الوقت الحزين.