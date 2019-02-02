“حبيتك”.. فضل شاكر يُهدي جمهوره أغنية جديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح فضل شاكر أغنية جديدة بعنوان “حبيتك” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية رومانسية لا تختلف عن اللون الذي اعتاد فضل شاكر تقديمه في أعماله الفنية، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان علي اباظة وتوزيع علي اباظة.

الجدير ذكره أن فضل شاكر أطلق مؤخرًا أغنية بعنوان “مع السلامة” وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على “يوتيوب” أيضًا.

كلمات الأغنية:

ممكن تقابل في كل عمرك حكاية

وتبقي البداية لكل حلو في حياتك

في وقت اللي تحس فيه بالنهاية

تعوضك يا حبيبي كل اللي فاتك

حبيتك قد الحب اللي في كل العالم

حبيتك وربك وحده حبيبي هو العالم

انت بالنسبالي ايه … حلم ياما حلمت بيه

كان قلبي حاسس ان بكره مخبي حاجة

والجاي احلى يا قلبي من كل اللي عدى

قبلتك حبيبي نسيت معاك انا كل حاجة

وكأني لسه بعيش حياتي من النهاردة

لمشاهدة فيديو أغنية “حبيتك”: