حسين الجسمي يحطّم المليون ويتصدّر!

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متابعة بتجــــــــــــرد: يحقق النجم الإماراتي حسين الجسمي نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة “ما نسيتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وتصدّرت الأغنية في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة المرتبة الأولى في قائمة الأكثر رواجًا بعدد من البلدان العربية، كما وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بها المليون مشاهدة عبر قناة الجسمي الخاصة على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
الجدير ذكره أن أغنية “ما نسيتك” هي من كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، توزيع زيد عادل ومكس وماستر م.جاسم محمد.
لمشاهدة فيديو أغنية “ما نسيتك”:
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