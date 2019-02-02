آدم يستجدي الحبيب في “تعا” ويُبدع – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم اللبناني آدم أغنية جديدة بعنوان “تعا” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية كلاسيكية حزينة يؤدّيها آدم بإحساس شجيّ فينطق بلسان كثر ويستجدي الحبيب لاسترجاع أيام الحبّ الجميلة، فيتميّز مرّة جديدة باللون الرومانسي الذي حقق به أهم النجاحات منذ بداياته الفنية.

ويتعاون آدم في أغنية “تعا” مع كل من الشاعر أنور مكاوي، الملحن محمود عيد والموزع الموسيقي جيمي حداد، كما وكان لافتًا أن الأخير قام بتصميم الفيديو الخاص بها برسوم حيّة وفكرة مختلفة عن كل ما يقدّم على الساحة الغنائية.

الجدير ذكره أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور إصدارها إلكترونيًا كما وتصدّر عنوانها قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة.

كلمات الأغنية:

تعا تعا … تنعمّر ذكريات ونحسب انو الماضي مات

مات اللي ماعشنا سوا

سوا نحنا مع بعض من زمان،

من لما تكّون الإنسان، من لما نوَجد الهوى

لو باقي من عمري نهار وعلى غفلة خطفني الليل

رح ابقى معك وروحي تسمعك ومابيخلص المشوار

تعا مانفكّر باللّي جاية ونحسب هالدنية ما إلها نهاية وهي اللحظة نعيشا سوا

سوا صرنا ولاشي بيفرقنا

حبينا بعض تعلقنا وعم نتنفس ذات الهوا

لو باقي من عمري نهار وعلى غفلة خطفني الليل

رح ابقى معك وروحي تسمعك ومابيخلص المشوار

تعا تعا … تنعمّر ذكريات ونحسب انو الماضي مات

مات اللي ماعشنا سوا

لمشاهدة فيديو أغنية “تعا”: