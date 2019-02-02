تامر حسني يهنئ نانسي عجرم بمولودتها الجديدة بطريقته الخاصة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أنجبت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة، وأسمتها "ليا"، لتكون الشقيقة الصغرى لابنتيها إيلا وميلا.

وكانت نانسي قد كشفت عن حملها في مولود ثالث في شهر يوليو الماضي خلال لقاء تليفزيوني على قناة MBC"، وفي لقاء آخر مع قناة "العربية" قالت إنها سعيدة بلقب "أم البنات"، وإنها تنسق مع زوجها ووالدتها كل الأمور المتعلقة بتربية ورعاية بناتها وأعمالها الغنائية.

ومؤخراً كانت "نانسي" تحرص على التواصل مع جمهورها من حين لآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر صور من حملها، وطلبت منهم اقتراح عدد من الأسماء الجميلة للاختيار من بينها من أجل تسمية ابنتها الثالثة.

و تسابق النجوم والفنانون لتهنئتها بالمولودة الجديدة وكان أولهم الفنان تامر حسني الذي نشر على حسابه بتويتر تغريدة هنأ فيها نانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، و قال فيها: "مليون مبروووووك نانسي، مليون مبروووووك فادي، أحلى "ليا" في الدنيا، الله يحميها".

ثم كتب تامر جزءاً من أغنية نانسي يا بنات قال فيها: "يا بنات يا بنات يابنات، اللي مخلفش بنات، عملتيها وصابت، الله يحفظهم يارب، ويحفظ كل أولادنا".

والمعروف أن نانسي وتامر شاركا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب، "ذا فويس كيدز"، وذلك في موسمين متتالين".