أمل حجازي تُطلق "حجابك تاج".. وتوجه رسالة للفتيات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، أغنية جديدة لها بعنوان "حجابك تاج"، وذلك في أول عمل فنّي لها بعد ارتدائها الحجاب.

وتأتي هذه الأغنية بمناسبة "يوم الحجاب العالمي"، وكذلك بعدما انتشرت حملة تشجع على خلع الحجاب.

وعلّقت "أمل"، حول هذا الأمر عند الإعلان عن أغنيتها، فقالت عبر صفحتها على فيسبوك: "أثير جدلًا حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا ما رأيكم؟".

وأضافت: "بمناسبة اليوم العالمي للحجاب، أهديكم أغنيتي حجابك تاجك، وأتمنى أن تؤثر إيجابًا على كل محجبة وغير محجبة وعلى كل من هي مترددة في حجابها".

وعبر "تويتر"، أعلنت طرح الأغنية عبر تطبيق "أنغامي"، وقرّرت طرح كليب خاص بالأغنية خلال الساعات المقبلة عبر يوتيوب وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت: "انتظروا الفيديو كليب غدًا، محبتي للجميع".

وأعلنت "حجازي"، اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب في الرابع من سبتمبر 2017 عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور".