نانسي عجرم تُرزق بابنتها الثالثة.. وهذا اسمها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رُزقت الفنانةُ اللبنانيةُ نانسي عجرم مساء الجمعة بابنتها الثالثة التي وضعتها بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
وحسب ما تداولته الصحف اللبنانية، اختارت نانسي اسم "ليا" لإطلاقه على مولودتها الجديدة، بعدما رحّب زوجها وابنتاها بالاسم وأبدوا موافقتهم عليه.
وذكرت الصحف اللبنانية أنّ ولادة نانسي جاءت بشكل مفاجئ وقبل الموعد المحدّد بأسبوعين كاملين، إلا أنها أصبحت في حالة جيدة بعد انتهاء عملية الولادة.
يُذكر أن نانسي لديها ابنتان من زوجها طبيب الأسنان، هما أيلا وميلا، وسبق أن قدّمت أغنية لكل منهما عند ولادتهما.
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