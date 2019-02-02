بالفيديو| دياب معلقا على نزوله العمل بعد 3 أيام من زواجه: "ملحقتش أمسك إيديها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

قال الفنان محمد دياب الشهير بـ"دياب" إنه عاد للعمل بعد 3 أيام من زواجها، بسبب ارتباطه بتصوير أحد المسلسلات.

وأضاف: "الديكور بتاعي كان جهز، انا تجوزت يوم 7 وهما كانوا عاوزين يبدأوا يوم 10، فأقنعتهم يبقي يوم 11، وأنا مسافر إسكندرية، كلموني وقالولي لازم تنزل يوم 9، قلتهم ازاي انا لسه متجوز من تلت ساعة، ده أنا لسه ممسكتش أيديها".

وتابع، خلال لقائه في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أميرة كرارة: "قعدت هناك يوم 8 ونزلت يوم 9 عشان التصوير"، وواصل: "مراتي معملتش حاجة وبحاول أعوضها في أيام الإجازات".

وعلق أمير كرارة، مقدم البرنامج: "تالت يوم نزل التصوير و5 يوم جاله برنامج راح، طب إنت اتجوزت ليه".