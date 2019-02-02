محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: حلت سما المصري ضيفة على برنامج "قطعوا الرجالة"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية، راغدة شلهوب ويعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، وتطرقت سما خلاله للعديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والعملية. وتطرقت سما المصري خلال حديثها لتخوفاتها وما تخفيه من طيبه بداخلها عكس ما تظهره طوال الوقت، وإنها تخاف من الوحدة ومن غروب الشمس، لشعورها كأن شيئاً ما يرحل منها، لتجهش سما بالبكاء، وإنها مثل أي إنسانة تشعر بالضيق ببعض الأحيان نظراً لهجوم العديد عليها وعلى أفعالها".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| لهذا السبب.. سما المصري تجهش بالبكاء أمام راغدة شلهوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.