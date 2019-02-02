أول تعليق من سما المصري بعد انتهاء حلقتها في "قطعوا الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت سما المصري على حلقتها التي أذيعت مساء أمس الجمعة ببرنامج "قطعوا الرجالة"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية، راغدة شلهوب، ويذاع على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس".

وقامت سما بنشر صورة من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة "كل واحد يقول رأيه بصراحة في الحلقة وخصوصي الرجالة، بس والنبي من غير شتيمة لأني واضح إني فرست ناس كتير ودا واضح جداً، يلا هجوم".

وتطرقت سما خلال حوارها بالبرنامج، للعديد من التفاصيل والخبايا الخاصة بحياتها الشخصية والعملية، وعن كم الهجوم الذي تتعرض له مؤخراً، كما تحدثت عن أزمة فستان رانيا يوسف الأخيرة، وأنها لو كانت هي من قامت بهذه الفعلة، لكانت السلطات الأمنية تنتظرها على أبواب المهرجان، وإنها غير أي فنانة في الوسط الفني.