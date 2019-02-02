محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد – ضياء مصطفى:

نشر موقع "الخليج 365" على مدار أمس الجمعة 1 فبراير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها تصريحات رانيا يوسف في برنامجها More about Rania”"، والمرشحات للأوسكار، وحفل زفاف ابنة شقيق خالد يوسف والحالة الصحية للطفي لبيب ومولودة نانسي عجرم وأغنية المنتخب المصري الجديدة.. وإليكم التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| "نانسي" تضع طفلتها الثالثة و"رامز" يقلد شقيقه وحقيقة تعرض لطفي لبيب لأزمة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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