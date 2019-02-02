ماريتا الحلاني بفستان قصير والسقا خيال وشذى حسون بإطلالة جريئة.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة.

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يمتطي الخيل ويقفز الحواجز، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة "سيلفي" جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب محبيها.

مينا عطا

نشر المطرب مينا عطا صورة مع كلبه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة جديدة لها بفستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة جديدة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق "صباح الفل".

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت شذا مرتدية نظارة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منه فضالي وأحمد رزق

نشرت الفنانة منه فضالي صورة مع الفنان أحمد رزق عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام، وعلقت بقولها: "صباح الضحكة الحلوة ولما يكون عندك صاحب دمه عسل"، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة مع مجموعة من الكلاب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.