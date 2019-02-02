بالفيديو| سما المصري: "لو كنت مكان رانيا يوسف كان بوليس الأداب خدني من أمام البوابات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت سما المصري ضيفة على برنامج "قطعوا الرجالة"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، ويعرض عبر قناتي النهار، والقاهرة والناس، وتطرقت سما خلاله للعديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والعملية.

وتحدثت سما خلال الحلقة عن أزمة فستان رانيا يوسف بختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته العام الماضي، وإنها لو كانت في مكان رانيا على حد قولها "كان بوليس الأداب أخدها من أمام البوابات، مؤكدة إنها تختلف عن رانيا يوسف وباقي الفنانات في الوسط الفني، مشيرة أن لديها العديد من الخصومات والأعداء المتربصين لها".

واستكملت قائلة "أنا مش مجرد فنانة عادية، أنا أعدائي إخوان، وبعض من الثورجية والفلول".