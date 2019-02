وفاة الممثل الأمريكي ديك ميلر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفي الممثل الأمريكي الشهير ديك ميلر، والذي سبق أن قدم العديد من الأفلام المعروفة، مثل: “The Terminator”،“Gremlins” و“The ‘Burbs”، وذلك عن عمر يناهز 90 عامًا.

وديك ميلر هو ممثل صوت وكاتب سيناريو وممثل تعبيري وممثل تلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد في مدينة نيويورك في 25 ديسمبر 1928، وتخرج من جامعة كولومبيا حاصلًا على دكتوراه في الفلسفة.

والنجم الراحل كان قد عمل في بداية حياته المهنية في عيادة “بيلفيو” لمستشفى الصحة العقلية قسم الأمراض النفسية في مستشفى كوينز العام، وفي عام 1952 انتقل إلى مدينة كاليفورنيا بحثا عن العمل ككاتب، وحصل على أول دور له في السينما من خلال فيلم “Apache Woman” عام 1955.

والجدير بالذكر أن الأدوار كانت قد توالت على الفنان الراحل في السينما بعد ذلك، ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها، هي: “White Line Fever”، و“The Terminator”، و“All The Right Moves”، و“Night of the Creeps”، و“Small Soldiers”.