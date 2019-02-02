تصوير مسلسل "هوجان" بنزلة السمان لمدة ثلاثة أيام

تواصل المخرجة شيرين عادل تصوير حلقات مسلسلها الجديد" هوجان"، بطولة محمد إمام ، يوم الأحد المقبل، بمنطقة نزلة السمان، علي أن يستمر التصوير بهذا الديكور المخصص للعمل لمدة ثلاث أيام وهم "يوم الأحد، والثلاثاء والأربعاء".

وكان قد انطلق تصوير مسلسل "هوجان"، منذ أيام وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وعبير صبرى وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد، ومن المقرر عرضه في رمضان القادم.

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