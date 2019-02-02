الفنانة نانسى عجرم تضع مولودتها الثالثة "ليا"

وضعت الفنانة نانسى عجرم، مولدتها الثالثة ليا اليوم، "ليا" وذلك بعد إيلا وميلا، وسط فرحة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.

واحتفت الصحف اللبنانية بولادة نانسى عجرم، حيث أشارت صحيفة النهار إلى أن نانسى وضعت قبل الموعد المحدد بأسبوعين.

كانت الفنانة نانسى عجرم، تشارك جمهورها لحظات حملتها، وكانت آخر تعليق لها عن اقتراب موعد الولادة: "قريبا سوف تأتى.. قريبا سوف تملأ حياتنا الفرح".

الأمر الذى وصل إلى اختيار أسم لأبنتها ، حيث طالبت نانسى جمهورها بمساعدتها فى اسم لابنتها المقبلة، ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة ملابس جديدة للمولودة المنتظرة مع حذاء صغير وعلقت "فى عالم ملىء بالأسماء الجميلة أنا حائرة تماما عند اختيار اسم لأميرتى القادمة.. هل من مساعدة"

وكانت آخر ألبومات النجمة نانسى عجرم كان ألبوم "نانسى 9"، والذى تضمن العديد من الأغانى وصلت إلى 14 أغنية، من أشهرها حاسة بيك وخمسة فرفشة وقلبى بيسأل عينى ومعاك

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