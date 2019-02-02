شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "بين عالمين".. هشام سليم شرير فى "كلبش 3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم هشام سليم الأسبوع الماضى تصوير مشاهده فى الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع النجم أمير كرارة وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، حيث يشارك سليم فى بطولة الجزء الثالث بشخصية جديدة على الأحداث لم تتواجد فى الجزئين الأول والثانى من العمل.

ويجسد هشام سليم شخصية "أكرم صفوان" وهو الشخصية التى يدخل معها "سليم الأنصارى" – أمير كرارة – فى صراعات خلال الأحداث، ويظهر "سليم" كشخص شرير ليس لديه أى ضمير ويريد السيطرة على كافة الأمور، مع اخفاء ذلك بعمله فى مجالات الخدمات الاجتماعية، ليكون هذا العمل الثانى على التوالى التى يظهر فيها هشام سليم بشخصية الشرير.

وتألق هشام سليم فى تجسيد دور الشرير خلال مسلسل "بين عالمين" مع طارق لطفى وإخراج أحمد مدت وإنتاج شركة سينرجى والذى تم عرضه العام قبل الماضى، حيث جسد دور "نادر" الوزير السابق والذى يدخل فى صراعات مع طارق لطفى الذى كان يعمل فى شركته واستعمل كافة الطرق وتدبير المكائد للايقاع بعدوه، وخرج من العمل باشادات واسعة من الجمور والنقاد، ليكون هذا الدور بوابته لتجسد شخصية شريرة من جديد فى "كلبش 3".

مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أمانى كمال، فاطة الكاشف، نور ايهاب، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين كما يظهر به أكثر من نجم كضيف شرف، وتم تصوير أسبوع من العمل فى لبنان وتستأنف باقى المشاهد فى القاهرة منذ منتصف يناير الماضى.