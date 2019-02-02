تامر حسني يهنئ نانسي عجرم بمولودتها الجديدة: "عملتيها وصابت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم تامر حسني على تهنئة النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، بوصول مولودتها الثالثة، "ليا" والتي وضعتها مساء اليوم الجمعة، في إحدى مستشفيات لبنان.

ونشر تامر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق قائلاً: "مليون مبروك نانسي مليون مبروك فادي، أحلي ليا في الدنيا الله يحميها، يا بنات يا بنات يا بنات اللي مخلفش بنات، عملتيها وصابت"، وأنهى تعليقه قائلاً "الله يحفظهم يارب ويحفظ كل أولادنا".

وعاد تامر مؤخراً من لبنان بعد انتهاء تصوير مشاهده الخارجية من فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب"، والذي يشاركه فيه البطولة الفنان خالد الصاوي.