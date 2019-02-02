الفن في أسبوع| خالد يوسف ينفي زواجه من "ياسمين" وطليق "رانيا" يعلق على الفيديو الإباحي المزعوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بسجن الفنانة ميرهان حسين وتعليق المخرج خالد يوسف على زواجه من الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، وأزمة الإعلامي نيشان، وتصريحات للمخرج سامح عبد العزيز عقب خروجه من السجن.

وإليكم التفاصيل ما تم نشره..

طليق رانيا يوسف يعلق عن الفيديو الإباحي المزعوم

أعرب رجل الأعمال طارق عزب، عن تضامنه مع زوجته السابقة الفنانة رانيا يوسف، في أزمتها الأخيرة، بعدما رُوج فيديو إباحي نُسب إليها.. وإليكم التفاصيل

خالد يوسف لـ"الخليج 365": لم أتزوج ياسمين الخطيب.. ولن أسمح باستهداف أسرتي

نفى النائب البرلماني والمخرج السينمائي خالد يوسف زواجه من ياسمين الخطيب، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.. وإليكم التفاصيل

جمعية تطالب "أبو العروسة" بالاعتذار.. تعرف على السبب

قال الدكتور مجدي خليفة الرئيس التنفيذي للجمعية العربية لمصممي الفنون التطبيقية، إن الجمعية تستنكر بعض العبارات التي وردت على لسان الفنانة سوسن بدر في سياق دورها بمسلسل "أبو العروسة 2"، مثل عبارة: "فنون تطبيقية اللي انت دخلتها دي هتطلع منها إيه؟".. وإليكم التفاصيل

"اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس".. القصة الكاملة لقضية ميرهان حسين بعد ترحيلها للسجن

قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، أن ابنته سلمت نفسها لقسم شرطة الهرم، وتم ترحيلها لسجن القناطر لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة أسبوعين.. وإليكم التفاصيل

فيديو وصور| القضاء اللبناني ينتصر لـ"نيشان".. ويمنحه حق عرض حلقة "السحاقيات"

انتصر القضاء اللبناني للإعلامي نشيان وعُرضت حلقة اليوم من برنامجه "أنا هيك" في موعدها، يوم الأربعاء الماضي.. وإليكم التفاصيل

خاص| بعد العفو الرئاسي.. سامح عبدالعزيز: تلقيت عروضًا لم أحسم قراري بشأنها

قال المخرج سامح عبدالعزيز، إنه استقبل عروضًا من أكثر من منتج ليعود بها إلى السينما خلال الفترة المُقبلة.. وإليكم التفاصيل

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مساء أمس الخميس: "تلقيت عروضًا كثيرة لكن لم أحسم قراري بشأنها.. وإليكم التفاصيل

خالد الجندي يطالب بسحب فيلم الضيف: "به تحريف للقراَن"

هاجم الداعية الشيخ خالد الجندي، فيلم "الضيف"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية، بسب ما اسماه "تحريف القرآن الكريم"..

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خاص| حقيقة تعرض لطفي لبيب لأزمة صحية

نفى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تعرض الفنان لطفي لبيب، لأزمة صحية منعته من حضور الندوة التي كان مقرر إقامتها له ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة.. وإليكم التفاصيل

تعرضت للضرب من أحمد سعد والحمدلله إننا مخلفناش.. تصريحات ريم البارودي في "قطعوا الرجالة"

حلت الفنانة ريم البارودي، ضيفة على الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، في أولى حلقات برنامجها الجديد "قطعوا الرجالة"، الذي يُعرض على شاشة فضائية "النهار". ونستعرض في السطور التالية، أبرز التصريحات التي جاءت على لسانها.. وإليكم التفاصيل

ليلى علوي تنشر صورا نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنها خالد، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".. وإليكم التفاصيل