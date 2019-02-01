كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي لفيلم المغامرة “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Universal” الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم الأكشن المنتظر “Hobbs & Shaw، والذي يتقاسم بطولته نخبة من نجوم هوليوود، على رأسهم دواين جونسون، جيسون ستاثام، وإدريس ألبا.

الفيلم هو الجزء المنفرد لسلسلة الأكشن العالمية “Fast & Furious”، وتدور أحداثه حول شخصيتي “هوبس وشو”، واللذان ظهرا من قبل بأحداث جزئي السلسلة “Fast & Furious 6″ عام 2013، و”Furious 7” عام 2015.

وكشف الإعلان الدعائي للفيلم عن ظهور شخصية شريرة جديدة تُدعى “بريسكتون”، وهو الأمر الذي سيستدعي تحالف الغريمين هوبس وشو لإيقاف شروره.

ويشارك في بطولة الفيلم كلاً من إيزا جونزاليز، فانيسا كيربي، إيدي مارسان، ومن المقرر عرضه تجارياً مطلع شهر أغسطس المُقبل.