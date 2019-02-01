فيفي عبده في أقوى ردٍّ على مُنتقدي رقصها عبر مواقع التواصل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده رسالةً شديدة اللهجة إلى منتقدي ظهورها المستمر وهي ترقص على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا السن، مشيرةً إلى أنها تفعل ما يجعلها أكثر سعادة.

وتفاعلت فيفي عبده مع جمهورها خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الخاصة بها، بنشر فيديو على موقع "يوتيوب" وهي تردّ على أسئلة جمهورها.

وقالت فيفي عن سنّها: "الناس اللي بتدور على سني أنا بقولهم مبدئيًا أنا عندي 105 سنة عمري عشان متختلفوش، ولا 65 ولا غيره، أنا عمري عن الناس اللي عاوزة تعرف عمري 105 سنة، ده عمري الحقيقي، لكن بالنسبة لقلبي وروحي واللي حساه أنا عمري 25 سنة بس محدش له حاجة عندي، واللي عاوز عروسة كبيرة عندها 105 سنة أنا موجودة يبعتلي".

وأضافت: "اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه براحته، أنا عمري 25 سنة، وعمري التاني 105، أنا بعيش سعادتي، ومعرفش حاجة عن الحياة من وأنا عمري 9 سنين، عاوزة أعيش وأتبسط، مليش دعوة بحد، وكل ما بشوف لايكات المعجبين بفرح، النهاردة إنتو حاطين لي 5 مليون لايك، الله أكبر..اللهم لا حسد ويحفظ كل الناس ويشفي كل مريض".

وردًا على تواصل الفنانة نيللي كريم معها قالت: "حبيبتي نيللي كريم.. حبيبة قلبي دي أصفى بني آدمة في الدنيا.. بحبك قوي يا قلبي يا روحي".

يُذكر أن الراقصة المصرية اشتهرت مؤخرًا بنشرها فيديوهات لها وهي ترقص عبر حسابها في "إنستغرام"، وتتعرّض لانتقاداتٍ بين الحين والآخر بسبب ملابسها الجريئة.

وكانت فيفي قد عادت إلى الرقص في الحفلات الفنية في رأس السنة، بعد سنوات من اعتزالها، موضحةً أن ابتعادها عن الرقص وإحياء الحفلات ودخولها عالم الدراما التلفزيونية كان سببًا في سمنتها واكتسابها الوزن الزائد.