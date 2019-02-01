طرح البوستر الرسمي لفيلم رامز جلال "سبع البرمبة"

نشر السيناريست لؤي السيد البوستر الرسمي لفيلم "سبع البرمبة" على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويعد الفيلم من أقوى الأفلام التي ستنافس في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويظهر خلال أحداث الفيلم الفنان أحمد السقا كشيف شرف يؤدي دور منصور الحفني التي قدمها من قبل في فيلم الجزيرة.

الفيلم من تأليف لؤي السيج وإخراج محمود كريم اللذين قدما من قبل فيلم "رغدة متوحشة" وحقق نجاحا كبيرا عند طرحه في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم منهم جميلة عوض ومحمد ثروت وياسر جلال ومحمد عبد الرحمن وبدرية طلبة.

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