نجوم الغناء يتنافسون في "الفالانتين" بالحفلات والفيديو كليب

يستعد مجموعة من نجوم الغناء، بمصر والعالم العربي، لطرح أعمالهم الغنائية خلال الأيام الأولى من فبراير المقبل، وإحياء عدد من الحفلات الغنائية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب «الفالانتين»، التي تتسم بطابع الغناء الرومانسي، لضمان جذب الشباب لسماع ألبوماتهم وأغانيهم.

يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، المطرب إيهاب توفيق، الذي يستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير «دويتو غنائي» مع المطربة وصال فاضل، يحمل اسم «قصة حب» بطريقة الفيديو كليب، وطرحه في احتفالات عيد الحب المقبلة، الأغنية كلمات محمد محيى، ألحان أشرف سالم، توزيع أحمد مجدي، الكليب إخراج سيف الساحر.

كما تجهز المطربة السورية أصالة نصري، لتصوير ٣ أغانٍ من ألبومها الجديد، بطريقة الفيديو كليب أيضًا، حيث تضع حاليًا اللمسات النهائية على ألبومها الغنائى، الذي انتهت من تسجيل ٩٠٪ من أغانيه، والمقرر طرحه بالتزامن مع عيد الحب.

ولم تستقر أصالة على اسم الأغنية التي سيحمل الألبوم اسمها، كما تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم ١٥ فبراير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «هلا فبراير» بالكويت، وتحيى حفلًا غنائيًا آخر بمصر في ٢٢ فبراير المقبل، على مسرح مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وانتهت مؤخرًا، من تصوير أغنية «بنت أكابر» في صحراء الفيوم، وهي الأغنية الأولى لها باللهجة الصعيدية.

كما تستعد الفنانة اللبنانية مروى، لإحياء أكثر من حفل غنائى خلال موسم عيد الحب، لتعوض غيابها عن حفلات ليلة رأس السنة هذا العام، وقررت التركيز في الفترة المقبلة على طرح أغنيات جديدة بشكل منفرد «سينجل»، بدلًا من الألبومات، التي تتطلب وقتًا ومجهودًا كبيرين، خصوصًا أنها تشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وترى أن طرح أغنية كل فترة، أفضل بالنسبة للمطرب، من أجل الوجود لدى جمهوره، بدلًا من الغياب سنوات من أجل طرح ألبوم جديد.

ويجهز المطرب اللبناني رامي عياش، لأغنية سينجل جديدة ينوي طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، تحمل اسم «يا سكاكر السكر»، وبعدها يعود عياش لإتمام ألبومه الجديد، الذي ينتظره محبوه، حيث يفكر بإطلاق أغنية تلو الأخرى من الألبوم، لتشويق جمهوره.

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