شكرا لقرائتكم خبر عن "أندريا بوتشيلى فى السعودية".. شاهد حوار موسيقى مع عازفة كمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان الإيطالى الكبير أندريا بوتشيلى، حفله الأول فى المملكة العربية السعودية فى محافظة العلا، على مسرح مرايا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة. ونشر مهرجان شتاء طنطورة، عبر تويتر، مقاطع "فيديو" رائعة للفنان الإيطالى "أندريا بوتشيلى" وسط حضور كبير.

أندريا بوتشيلى من أبرز ما نشره مهرجان شتاء طنطورة ، الحوار الموسيقى الرائع مع العازفة أنستازيا بتريشاك، حيث علق قائلاً:" بتناغم آسر، صوت أندريا بوتشيلي يقيم حوارًا موسيقيًا رفيعًا مع كمان العازفة أنستازيا بتريشاك على مسرح مرايا".

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