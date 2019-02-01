شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هالة صدقى فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، برئاسة المخرج مجدى أحمد على، تكريم الفنانة هالة صدقى على ما قدمته فى مشوارها الفنى، وذلك خلال الدورة الجديدة التى ستنعقد فى الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

وقال المخرج مجدى أحمد على، رئيس المهرجان، إن هالة صدقى واحدة من أهم فنانات جيلها لما تتمتع به من موهبة فنية مميزة، حيث نجحت فى تقديم العديد من الأعمال المتنوعة والمهمة، والتى تحمل طابعا خاصا، إضافة إلى حسها الكوميدى الذى يضفى نوعا من البهجة فى أى عمل فنى تقدمه، وكذلك قدرتها على تقديم الأدوار الجادة مثلما شاهدناها فى "هى فوضى".

وأوضح أن إدارة المهرجان سوف تحتفى بالفنانة الكبيرة من خلال عرض بعض أفلامها، وإقامة ندوة تكريم لها يديرها الناقد سيد محمود سلام.

ومن جانبها أعربت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان شرم الشيخ، حيث ترى أنه جاء تقديرا لمشوارها الفنى، ولمهنة الفن التى تعتز بها وتقدرها وتفخر لكونها فنانة مصرية عربية، وبالتالى فإنها تتشرف وتفخر بهذا التكريم.

وأضافت أن سعادتها بالتكريم تضاعفت، لكون هذا المهرجان على أرض مدينة شرم التى تعشقها، حيث تعد من أوائل الفنانات اللاتى ذهبن إليها بعد تحرير سيناء، متمنية قضاء باقى عمرها فيها، والموت على أرض هذه المدينة الخلابة، خاصة أنها ترى أنها تحمل جنسية "شرم الشيخ".

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقى قدمت العديد من الأفلام المهمة، ومن بينها "يوم للستات"، و"خلطة فوزية"، و"هى فوضى"، و"ما تيجى نرقص"، و"إسكندرية نيويورك"، و"تفاحة"، و"يا دنيا يا غرامي"، و"الهروب" و"قلب الليل".