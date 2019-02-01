نانسي عجرم تضع طفلتها الثالثة "ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -الخليج 365: وضعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، طفلتها الثالثة بإحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لعدد من الصحف اللبنانية.

وأطلقت نانسي وزوجها اسم "ليا"، على المولودة لتكون الفتاة الثالثة التي ترزق بها نانسي.

وذكرت التقاير الصحفية أن نانسي وضعت طفلتها قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

ولم يعرف بعد إن كانت نانسي قد قامت بتسجيل أغنية جديدة لترحِّب بابنتها ليا، كما فعلت مع كل من ايلا وميلا عند ولادتهم.

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