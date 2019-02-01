بالصور| ماريتا الحلانى تحتفل بعيد ميلادها الـ22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: احتفلت المطربة اللبنانية ماريتا الحلانى ابنة الفنان عاصي الحلاني، اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ22. وشاركت ماريتا جمهورها صورًا من الحفل، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". وظهرت ماريتا في الصور أثناء تقطيعها تورتة عيد الميلاد بجوار شقيقتها دانا وعدد من صديقاتها. يذكر أن اَخر أعمال مارينا الحلانى، هو طرح ألبومها "ماريتا" في أغسطس الماضي. وضم الألبوم 10 أغنيات، منها "أنا متلخبطة، خايفة أنام، تلاقينا".

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