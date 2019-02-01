"شرم الشيخ للسينما الأسيوية" يُكرم هالة صدقي في دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، تكريم الفنانة هالة صدقي على ما قدمته في مشوارها الفني، وذلك خلال الدورة الجديدة التي ستنعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن هالة صدقي واحدة من أهم فنانات جيلها لما تتمتع به من موهبة فنية مميزة، حيث نجحت في تقديم العديد من الأعمال المتنوعة والمهمة، والتي تحمل طابع خاص، إضافة إلى حسها الكوميدي الذي يضفي نوع من البهجة في أي عمل فني تقدمه، وكذلك قدرتها على تقديم الأدوار الجادة مثلما شاهدناها في "هي فوضى".

وأوضح أن إدارة المهرجان سوف تحتفي بالفنانة الكبيرة من خلال عرض بعض أفلامها، وإقامة ندوة تكريم لها يديرها الناقد سيد محمود سلام.

ومن جانبها أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ، حيث ترى أنه جاء تقديرا لمشوارها الفني، ولمهنة الفن التي تعتز بها وتقدرها وتفخر لكونها فنانة مصرية عربية، وبالتالي فإنها تتشرف وتفخر بهذا التكريم.

وأضافت أن سعادتها بالتكريم تضاعفت، لكون هذا المهرجان على أرض مدينة شرم التي تعشقها حيث تعد من أوائل الفنانات اللاتي ذهبن إليها بعد تحرير سيناء، متمنية قضاء باقي عمرها فيها، والموت على أرض هذه المدينة الخلابة، خاصة أنها ترى أنها تحمل جنسية "شرم الشيخ".

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقي قدمت العديد من الأفلام المهمة، ومن بينها "يوم للستات"، و"خلطة فوزية"، و"هي فوضى"، و"ما تيجي نرقص"، و"إسكندرية نيويورك"، و"تفاحة"، و"يا دنيا يا غرامي"، و"الهروب" و"قلب الليل"