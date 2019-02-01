انتهاء تصوير مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصري

انتهى المخرج أحمد صالح من تصوير مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصري وتدور أحداثه المسلسل في الصعيد بمشاركة عبد الرحمن أبو زهرة ونورهان ويقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة وتدور أحداثه في إطار 60 حلقة ,ويعود من خلاله ماجد المصري للدراما بعد أن قدم مجموعة مميزة من الأعمال منها خيال الظل والتوأم و مع سبق الإصرار قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - ماجد المصري يٌواصل تصوير أول بطولته المُطلقة - الفنان ماجد المصري يحتفل بخطوبة ابنته ماهيتاب

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