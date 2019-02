"Glass" يواصل تصدره شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث ويلاحقه "The Upside"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير يحققه فيلم الخيال العلمي والغموض "Glass"، بشباك التذاكر الأمريكي، ويواصل الفيلم تصدره لشباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي بإيرادات تخطت الـ77 مليون دولار، وعالمياً بأكثر من 100 مليون دولار، في سابقة هى الأولى بسلسلة أفلام المخرج إم نايت شياملان، من ميزانية إنتاجية لم تتخطى حاجز الـ20 مليون.

وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا "The Upside" بأسبوع عرضه الرابع محققاً إيرادات بلغت 65 مليون دولار، واحتل المركز الثالث فيلم الدراما "Green Book" بـ50 مليون دولار والذي يحقق نجاحاً جماهيريأً كبيرًا بعد ترشحه مؤخراً لـ5 جوائز أوسكار، وفي المركز الرابع فيلم الأبطال الخارقين "Aquaman" لـ318 مليون دولار بعد قرابة شهر من عرضه تجارياً.

واحتل المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Spider-Man: Into the Spider-Verse" بـ170 مليون دولار، وفي المركز السادس فيلم المغامرات "The Kid Who Would Be King" لـ8 مليون دولار، وبالمركز السابع فيلم الدراما "A Dog’s Way Home" بـ31 مليون دولار، وتدور أحداث "Glass" حول مجموعة من الأبطال الخارقين والذين يتم إيداعهم بأحد المؤسسات النفسية في محاولة لإقناعهم بأنهم مجرد بشر عاديين، ويشارك ببطولة الفيلم كلاً من بروس ويليز، جيمس مكافوي، وصامويل ال جاكسون.

يذكر أن فيلم "Glass"، هو الجزء الثالث لسلسلة إم نايت شياملان، والتى بدأها بالجزء الأول بعنوان "Unbreakable" عام 2000، مرورأ بالجزء الثاني "Split" عام 2016، مما دعى "Universal" الشركة المنتجة للفيلم بإنتاج جزء ثالث والذي يواصل تحقيقه نجاحاً باهراً بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي.