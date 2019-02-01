صور| بعد البرومو.. رامز جلال يواصل تشويق جمهوره بصور من "سبع البرمبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان رامز جلال صورا من أحدث أفلامه "سبع البرمبة"، الذي من المقرر طرحه قريبا في دور العرض.

ونشر جلال صورتين إحداهما إفيش للفيلم وهو بلوك شقيقه ياسر جلال في مسلسل رحيم وعلى دراجة، وأخرى لمجموعة مشاهد من الفيلم.

وكان رامز جلال قد نشر صباح اليوم البرومو الدعائي الأول للفيلم، وظهر في الفيديو مقلدًا الشخصية التي قدمها شقيقه الفنان ياسر جلال في مسلسل "رحيم"، ودور الفنان أمير كرارة في مسلسل "كلبش"، كما يهدد "منصور الحفني" الشخصية التي سبق وقدمها الفنان أحمد السقا ضمن أحداث فيلم "الجزيرة".

وكتب رامز تعليقًا على "البرومو": "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

"سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج وليد صبري، بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، محمد عبدالرحمن.