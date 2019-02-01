دنيا عبدالعزيز وميرفت أمين في كواليس "قيد عائلي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة تجمعها بالنجمة ميرفت أمين من كواليس تصوير مسلسل "قيد عائلي"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت دنيا على الصورة قائلة "أنا والقمر، قريبًا في مسلسل "قيد عائلي". ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "قيد عائلي" عبر شاشة "cbc"، ابتدءً من 2 مارس القادم. يذكر أن مسلسل "قيد عائلي" ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة، التي ستعرض في 45 حلقة. وهو عمل من بطولة الفنانين عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين الشباب.

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