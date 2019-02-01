في حفلها الأول في السعودية ماريا كاري لجمهورها: ألهبتم مشاعري وحماسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 فبراير 2019 09:02 مساءً - تحت مظلة البطولة السعودية الدولية للجولف، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، أقيمت ليلة غنائية وموسيقية ساهرة، أحيتها النجمة ماريا كاري Mariah Carey، ومنسق الـ "دي جي" الأكثر شهرة في العالم الهولندي تيستو.

هذه الحفلة لم تكن مجرد حفلة عابرة مثل غيرها من الحفلات، إذ تخللها كثيرٌ من المفاجآت الضخمة، كما تميَّزت بتحضيراتها الكبيرة، ومشاركة نجمين عالميين فيها.

وعلى المسرح الضخم، الذي تم إنشاؤه بشكل خاص للحفلة في منطقة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أبدع النجمان في تقديم أفضل ما لديهما، خاصةً مع توفر أحدث التجهيزات الاحترافية.

وتأتي الحفلة امتداداً للحفلات الغنائية التي احتضنتها السعودية خلال الفترة الماضية. "الخليج 365" حضرت مبكراً في منطقة الترفيه، وسجلت لكم أبرز تفاصيل الليلة الموسيقية العالمية:

تجهيزات احترافية

أقيمت الحفلة الجماهيرية المصاحبة للبطولة السعودية الدولية للجولف في منطقة الترفيه، وسبقتها استعدادات كبيرة تجهيزاً لها، إذ تم إنشاء مسرح ضخم في الهواء الطلق بشكل خاص لهذه المناسبة، وتزويده بأحدث التقنيات الاحترافية العالمية. وضم المسرح منطقة الـ VIP وكبار الشخصيات مع أفضل وسائل الضيافة، ومدرجات خلفية للحضور.

فيديو: ماريا كاري في أول حفل لها بالسعودية.. إطلالة محتشمة واستقبال حار



وفي وسط منطقة الترفيه، لوحظ حضور الجمهور بكثافة، على غرار الحفلات التي تقام في أمريكا والبلدان الأوروبية، حتى إن الحفلة سجلت أعلى حضور جماهيري في تاريخ الحفلات الفنية المقامة في جدة. وتم تزيين المسرح بالإضاءات الليزرية لمواكبة الموسيقى الأجنبية وأغاني النجمة كاري، وقد أضافت هذه الإضاءات رونقاً خاصاً على الحفلة، وأسهمت في خلق انسجام كبير بين الجمهور والنجمين العالميين. كذلك لاحظنا في الكواليس عدم حضور ماريا لأداء البروفات.

Mariah Carey Mariah Carey



ماريا تلهم متابعيها

ألهمت النجمة العالمية ماريا كاري متابعيها وجمهورها فور وصولها للمرة الأولى إلى السعودية، حيث اصطحبت معها ابنيها التوأم "موركان، ومونرو"، ليشهدا هذه المناسبة. وتداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من لحظة وصولها حاملةً باقة ورد برفقة طاقمها الموسيقي الذي يرافقها في كافة جولاتها الغنائية.

ووصلت ماريا إلى جدة في الليلة نفسها لإحياء حفلتها الغنائية، ما يعني أداءها البروفات خارج السعودية، واتجهت مباشرةً من المطار إلى مقر إقامتها، وقبل أن تعتلي خشبة المسرح، تم تجهيز خيمة فاخرة خلفه، تم فيها استقبال ماريا، حيث وصلت إلى مكان الحفلة قبل موعدها بساعة لوضع المكياج.

قصص حياة مأسوية لـ 5 نجوم من هوليوود



حضور غفير

اكتظت منطقة الترفيه بعشرات الآلاف من الزوار الذين حضروا قبل الحفلة بساعات، وقد لوحظ نفاد التذاكر في وقت قياسي، وتزاحم الآلاف على الدخول من البوابات المخصصة للحفلة، وقد استغرق الأمر نحو ثلاث ساعات، لكنَّ التنظيم المميز سهَّل على الجمهور الحركة، والوصول إلى أماكنهم بأريحية.

ولدى مشاهدة الجمهور شعار M C الذهبي على المسرح، الذي يزيِّن جميع حفلات ماريا، ويرمز إلى اسمها الكامل، أخذ بالهتاف لها ترحيباً بقدومها إلى السعودية، ما أسهم في زيادة الحماس والشغف قبل اعتلاء النجمة العالمية المسرح.

الحفلة كان من المخطط لها أن تقام في الساعة التاسعة مساء، لكنها تأخرت قليلاً، إذ صعدت خشبة المسرح في هذا التوقيت الفرقة الموسيقية فقط، فقابلها الجمهور بتحية كبيرة، وبعد ربع ساعة، أطلت ماريا على جمهورها السعودي للمرة الأولى في تاريخها الغنائي، وفاجأت الحضور بدخولها من يمين المسرح مباشرةً، وهي تغني أحدث أعمالها، وسط استقبال أسطوري، حيث تعالت صيحات الجمهور وهتافاتهم مرددين اسمها، فقابلتهم ماريا بابتسامة جميلة.

ماريا كاري لم تصل إلى السعودية وهذه حقيقة صور الحجاب



وخلال الحفلة، خاطبت ماريا الجمهور أكثر من مرة، مؤكدة فخرها واعتزازها بإحيائها حفلتها الأولى في السعودية، وسعادتها بالحضور الجماهيري الكبير، والاستقبال الحافل، مبينةً أن هذه الليلة من الليالي التاريخية في حياتها.

وتألقت ماريا في حفلتها، ما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لما تمتلكه من جماهيرية عريضة. وقدمت الفنانة العالمية باقة من أعمالها القديمة التي اشتهرت بها وحققت لها نجاحاً كبيراً خلال مسيرتها الفنية.

وعلى الرغم من برودة الجو، إلا أن ماريا استأذنت الجمهور أكثر من مرة لشرب الماء من زجاجة أحضرتها معها، قائلة: "الأجواء ملتهبة في الحفلة، لذا اسمحوا بشرب قليل من الماء". وقابلها الجمهور بتحية كبيرة. أما الفرقة الموسيقية، فكانت تقدم مقطوعات أجنبية بطريقة "الميدلي" بين وصلات كاري.

وعلى مدى أكثر من ساعة، تألقت ماريا في ظهورها الأول بالسعودية، وشجعت جمهورها مرات عدة على الغناء معها على طريقة "الكورال"، فتغنَّى الجميع بعدد من الأغاني بطريقة "التريو" الغنائي.

وقدمت ماريا في حفلتها 18 أغنية، ولوَّحت لجمهورها بالميكرفون أكثر من مرة لمشاركتها الغناء، وهو ما حدث بالفعل، ما حوَّل المسرح إلى تحفة فنية وغنائية.

Mariah Carey Mariah Carey

وتعد ماريا من أشهر نجوم موسيقى البوب في العالم، وتحظى أعمالها وألبوماتها بأرقام مبيعات قياسية.

لباس محتشم

تتميز ماريا بالجرأة في اختيار ما ترتديه في حفلاتها الغنائية، بل وتعد من أكثر نجمات العالم جرأة في الاستعراض بالملابس، خاصة الفساتين الجريئة، والرقص على المسرح، لكنها في هذه الحفلة ارتدت فستاناً أسودَ محتشماً "براق"، لم يُبرز أياً من مفاتنها.

دي جي مشترك

افتتح الحفل في الساعة الثامنة مساء دي جي سعودي، يُطلق عليهم اسم "داش"، حيث أبرزوا مواهبهم في عرض وتنسيق الموسيقى الأجنبية، ووجدوا تفاعلاً كبيراً من الجمهور الحاضر. وكان افتتاحهم الحفلة بمنزلة الهدوء الذي يسبق العاصفة.

أغرب هوايات المشاهير حول العالم



أما منظم الحفلات الموسيقية الهولندي تيستو، فألهب مشاعر الجمهور في نهاية الحفلة بتقديم أروع أعمال الـ "دي جي"، وأسهم في جعل المسرح لوحة فنية متكاملة ورائعة بالموسيقى العالمية التي أثارت الشغف لدى الجمهور.

وبدايةً، ألقى تيستو التحية على الجمهور ما أثار حماسهم وزاد من انسجامهم معه، قبل أن يشعل الأجواء في الليلة الفنية الساهرة.

واستذكر الجمهور السعودي منسق الـ "دي جي" العالمي ديفيد جيتا، الذي أحيا حفلاً موسيقياً ديسمبر الماضي في الرياض عندما مزج بين صوت فنان العرب محمد عبده، وراشد الماجد مع الـ "دي جي" الغربي، حيث لايزال هذا الأمر حديث الساحة الفنية، لكنَّ هذا الأمر لم يحدث مع تيستو، فعلى مدى أكثر من ساعتين قدم الـ "دي جي" العالمي عروضاً موسيقية غربية فقط.

نجوم انفصلوا..بمعارك علنية



مقتطفات من الحفلة

تأتي الحفلة بدعم من هيئة الترفيه ضمن روزنامتها لـ 2019 "عيشها".

حضر منسوبو هيئة الترفيه إلى مقر الحفلة قبلها بأيامٍ، ووضعوا جميع الإمكانات في خدمة العاملين بالمسرح لتخرج بأجمل شكل.

رافقت ماريا كاري حراسة مشددة لدى توجهها إلى مقر إقامتها وحتى نهاية حفلتها.

قدمت ماريا وصلتها في ساعة وربع الساعة، بينما استمرت عروض تيستو الموسيقية ساعتين وربع الساعة.

قبل الحفلة بيوم واحد انعقد مؤتمر صحفي للحديث عن البطولة السعودية للجولف التي أقيمت الحفلة ضمن فعالياتها المصاحبة.

تم توفير تجهيزات ضخمة ومسرح عالمي وتقنيات احترافية في منطقة الترفيه للحفلة الأولى لماريا في السعودية.

شهدت الحفلة أكبر حضور جماهيري في الحفلات الفنية في جدة.

تعرّفوا على النجوم أصحاب أعلى نسبة متابعة في العالم على تويتر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"