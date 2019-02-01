«رامى» كان أكثر المترددين عليكوكب الشرق وعشاؤها ليلة الحفل فنجان قهوة بالعسل

كتب - أحمد الشوكى

ترحل القمم ولا تزال ذكراها خالدة، نشم رائحتها فى الذين عاصروها، سواء كان فنانا شاركها أو قريبا رافقها، وفى هذه السطور نذكر حوارا كنا أجريناه مع السيدة إحسان «لبيسة» أم كلثوم منذ عشرين عاما. نعيد نشر بعض ما جاء فيه وكلمات عنها يذكرها الفنان فاروق سلامة عازف الأكورديون الذى عاصرها.

«صعبان عليه قوى الست».. كلمة «الست إحسان» «لبيسة» كوكب الشرق أم كلثوم كلما تلوح ذكراها ترن فى أذنى فقد رافقتها ما يقرب من عشرين عاما، شهدت فيها أم كلثوم عن قرب تستقبل قبلها نسمات الصباح الباكر، وتنام بعدها بدقائق.

السيدة إحسان استقدمتها أم كلثوم من «طماى الزهايرة» بلدتها وقريبتها كذلك، قالت لى السيدة إحسان قبل عشرين عاما فى مقابلة معها بمنطقة «ميت عقبة» إن صورة أم كلثوم لا تبرح عينيها والتنهيدة فى الصدر حزنا على رحيلها لا تتوقف عن زفيرها وتشهد إحسان أن أم كلثوم كانت إيقاعات يومها

متقاربة فى كل يوم، إذ تستيقظ مبكرا وتكون جاهزة فى الصالون لاستقبال ضيوفها من المبدعين.. تبدأ صباحها بتلاوة وردها القرآنى والذكر والتسبيح والصلاة على النبى وآله وأصحابه.

فى الثامنة صباجا تكون إما مع أحد الضيوف أو مع غنائها وتدريبها وقراءتها.. قالت إحسان: إن الشاعر أحمد رامى كان أكثر المترددين عليها وكانت تستشيره فى أكثر شئونها وكانت تقضى الكثير من اليوم فى البروڤات، وكانت تستقبل الشعراء والملحنين والصحفيين وزوارها فى مواعيدها التى كانت حريصة كل الحرص على الالتزام بها.

وكانت - كما تقول إحسان - ليلة حفلتها يكون عشاؤها قبل ذهابها للمسرح هو فقط فنجان قهوة محلى بمعلقة عسل، وواصلت إحسان شهادتها حول «الست» أن جديتها هى العامل الرئيسى وراء نجاحها، وأن موهبتها الفذة كانت ذاتها الدافع وراء

رعايتها. فقد علمت أن الاستقامة فى الحياة والاستيقاظ المبكر سبب النجاح، وكانت لا تهدر وقتها فى سفاسف الأشياء وكانت حبوبة خفيفة الظل متحفظة فى كل ما تفعل وتقول.

شهادة أخرى عن كوكب الشرق أم كلثوم يسوقها فاروق سلامة، عازف الأكورديون والذى صاحب أم كلثوم فترة تجاوزت العشرة أعوام.. يقول عنها: إن ساحة الأغنية لم تفرز صوتا فى مثل قدر أم كلثوم، أذكرها الآن كأنها أمامى وهى فى آخر بروفاتها لأغنية «حكم علينا الهوا» وقالت لى: سمعت يا فاروق إنك تلحن سأسمع منك لكنى للأسف فى هذه المرة كانت صحتها تتداعى، وقال «سلامة»: إن أم كلثوم كانت حريصة على الارتقاء بالأغنية فلم تجارِ الذوق الرخيص أو الفاسد إنما ارتقت به وقد عرفنى عليها بليغ حمدى وعزفت أول ما عزفت معها فى أغنية «سيرة الحب»، وكان بليغ يكلمها عنى كثيرا ليقنعها بأن «الأكورديون» ضرورة معها وحدد موعدا وقابلتها فأعجبها عزفى وهكذا تواصل تعاوننا.

وأضاف «سلامة»: أم كلثوم فخر لمصر وللعرب بما قدمته من أعمال عصية على الذبول، بل هى دائمة النضارة ولتصبح نموذجا لا يتكرر وعلى من يريد أن ينجح أن يتشبه بها فى إخلاصها للفن.