غدًا.. الأوبرا تحيي الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم

كتبت - بوسى عبدالجواد:

بمناسبة مرور 44 عامًا على رحيل كوكب الشرق «أم كلثوم»، تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ذكراها من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، والتى تُقام فى الثامنة مساء اليوم على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها «غنى لى، الورد جميل، جمال الدنيا، نصرة قوية لزكريا أحمد، افرح يا قلبى، ليلى نهارى لرياض السنباطى، ما دام تحب، يا صباح الخير لمحمد

القصبجى، وفات الميعاد لبليغ حمدى أداء نجمات الأوبرا للموسيقى العربية هند النحاس، رضوى سعيد، نهاد فتحى وحسناء.

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددًا من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم التى تعد إحدى أهم الشخصيات البارزة فى تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزءًا أصيلًا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.