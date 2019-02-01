- 1/2
- 2/2
بمناسبة مرور 44 عامًا على رحيل كوكب الشرق «أم كلثوم»، تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ذكراها من خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، والتى تُقام فى الثامنة مساء اليوم على مسرح الجمهورية.
يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال كوكب الشرق التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها «غنى لى، الورد جميل، جمال الدنيا، نصرة قوية لزكريا أحمد، افرح يا قلبى، ليلى نهارى لرياض السنباطى، ما دام تحب، يا صباح الخير لمحمد
يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددًا من الفعاليات خلال شهر فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم التى تعد إحدى أهم الشخصيات البارزة فى تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزءًا أصيلًا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. الأوبرا تحيي الذكرى الـ44 لرحيل أم كلثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.